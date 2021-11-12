Калининградцы взяли серебро и бронзу на чемпионате России по игре в го

Родион Колобов одержал пять побед. Фото: Правительство Калининградской области

Ударно выступили калининградские спортсмены на чемпионате России по настольной логической игре го.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на турнире призовые места в четырех возрастных категориях оспорили 153 юноши из 25 регионов страны.

- В активе девяти представителей сборной калининградской федерации го серебро и бронза в двух возрастных категориях. Подопечные Игоря Тычко впервые в истории отличились среди юношей не старше девяти лет и среди юношей не старше 11 лет соответственно, - отметили в пресс-службе.

В частности, восьмилетний Алексей Здановский стал третьим среди детей не старше девяти лет. А девятилетний Родион Колобов одержал пять побед из шести среди сверстников не старше 11 лет, будучи в своем дивизионе одним из самых младших. Благодаря этому результату Родион вошел в состав сборной России, чтобы в середине ноября провести дебютный матч командного первенства Европы против Турции. Кроме того, талантливый калининградец рассматривается в числе основных кандидатов для участия в личном первенстве континента 2022 года в Чехии.