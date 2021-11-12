Спасатели эвакуировали с судна калининградку, которой стало плохо

Калининградские спасатели эвакуировали с судна в Балтийском море калининградку, которой стало плохо. Об этом сообщается на странице службы «112» во ВКонтакте.

Около 2 часов ночи в Центр обработки вызовов системы-112 обратился мужчина и сообщил о том, что его жене срочно требуется скорая медицинская помощь. Он добавил, что его супруга находится в научной экспедиции в акватории Балтийского моря около Зеленоградска.

Рано утром судно прибыло в Калининград, где уже ожидала бригада скорой медицинской помощи, которая оказала женщине всю необходимую помощь.