В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 12 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Нансена, 54-60а, 70-72, 61-65, 73-79; ул. А. Суворова, 41; ул. Куйбышева, 11, 13; ул. Пражской, 1а, 1б, 1в, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. А. Невского, 34-34а; ул. Берлинской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; в пер. Венском, 1, 2, 3, 5; на ул. Римской, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

До 13 часов от энергоснабжения будут отключены дома по ул. Земельной, 2, 4, 4а, 4б, 8, 8а, 1-27. Также до 13 часов не будет работать светофор на пешеходном переходе по ул. Тельмана.

До 15 часов без холодной воды останутся дома по ул. Осипенко, 21, ул. Ростовской, 32.