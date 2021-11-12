В Калининграде в музейном корпусе «Планета Океан» выставят 11-метровую картину

. Фото: Правительство Калининградской области

Литовская художница Генрика Барткуте создает для Музея Мирового океана в Калининграде огромную картину, на которой изображены морские животные и растения.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства в соцсетях, полотно длиной 11 метров станет экспонатом строящегося комплекса «Планета Океан» Музея Мирового океана в Калининграде.

Напомним, помимо рекордного живописного панно в корпусе-шаре можно будет увидеть акул, скатов и осьминогов в огромных аквариумах.