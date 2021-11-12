Стальная волна: курсанты Военно-морской академии начинают и выигрывают

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В честь 325-летия военного флота России World of Warships при участии компании «Ростелеком» проводит в Санкт-Петербурге масштабный военно-морской турнир «Стальная волна». 13 ноября 2021 года курсанты Военно-морской академии (ВМА) проведут большое виртуальное сражение. Но «Стальная волна» на этом не закончится - вскоре начнется онлайн-этап турнира, в котором смогут принять участие все, кто интересуется военно-морским делом, и, конечно же, поклонники World of Warships.

В очном этапе примут участие 12 команд, составленные из курсантов ВМА; отборочные туры пройдут по «швейцарской системе». Главный приз - кубок «Стальная волна». Поддержать игроков смогут все желающие - прямая трансляция турнира будет доступна на YouTube и в видеосервисе Wink.

- «Стальная волна» не зря проводится в Санкт-Петербурге, морской столице страны, - рассказала Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком. - Здесь расположено крупнейшее высшее учебное заведение флота - Военно-морская академия. Виртуальные сражения не только утолят молодой азарт, но и помогут будущим командирам кораблей углубить знания военно-морской истории и даже улучшить стратегические и тактические навыки. Мы осознаем значимость киберспорта, и именно поэтому «Ростелеком» развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров, которая формируется вокруг нашего тарифного плана «Игровой» уже пять лет.

В игре World of Warships представлена самая большая виртуальная коллекция исторически точных военных кораблей времен Первой и Второй мировых войн. Реконструируя модели кораблей по архивным чертежам, создатели добавляют в игру их максимально достоверные копии.

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- Разработчики World of Warships придают огромное значение патриотическому воспитанию, считая его необходимым в призме культурно-исторического развития страны, - прокомментировала Валерия Цыганкова, директор по продукту World of Warships. - Компания постоянно проводит образовательные мероприятия и поддерживает значимые общественные события, направленные на формирование и развитие гражданской ответственности и любви к Отчизне. Турнир для курсантов Военно-морской академии «Стальная волна», конечно, будет развивать патриотические чувства, но одновременно - и профессиональные навыки.

Тарифный план «Игровой» компании «Ростелеком» разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры. Пользователи тарифа имеют возможность принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях. В World of Warships абонентам тарифа с подключенной опцией «Игры Wargaming» доступен на эксклюзивной основе легендарный крейсер «Багратион».