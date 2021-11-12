В Балтийске в пострадавших при взрыве газа домах вставили все окна, теперь меняют двери

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийске в домах, пострадавших от взрыва газа, заменили все 216 окон. Однако, как сообщает администрация Балтийска, в ходе работ стали добавляться еще поврежденные окна, которые не были заметны с улицы, а хозяева квартир отсутствовали.

«Работы продолжаются. Ремонт внутренних откосов, где заменили окна, будет произведен, как только появится подрядчик. Все жители будут оповещены лично, а также через социальные сети», - сообщили чиновники.

А еще в пяти квартирах заменили входные двери.

«К ремонту обгоревших квартир планируем приступить через две недели, сейчас составляются сметы и проект, подбирается подрядчик», - отметили в администрации.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Балтийске произошел днем, 26 октября. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.