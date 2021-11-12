В Калининграде создадут сайт для бронирования мест в детских загородных лагерях

. Фото: Александр Подгорчук

Власти Калининграда выделяют 1,3 млн рублей на создание сервиса для подачи электронных заявок на бронирование мест в муниципальных детских загородных лагерях. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Фейсбуке.

Сайт будет содержать всю необходимую информацию для родителей, его обещают сделать с понятным интерфейсом и простым в использовании. Он также должен выдерживать пиковые нагрузки в не менее 10 000 пользователей, активно обращающихся к сайту, и не «падать» при 1 000 одновременно отправленных заявлений.