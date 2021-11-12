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Общество12 ноября 2021 12:01

В Калининграде создадут сайт для бронирования мест в детских загородных лагерях

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Власти Калининграда выделяют 1,3 млн рублей на создание сервиса для подачи электронных заявок на бронирование мест в муниципальных детских загородных лагерях. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Фейсбуке.

Сайт будет содержать всю необходимую информацию для родителей, его обещают сделать с понятным интерфейсом и простым в использовании. Он также должен выдерживать пиковые нагрузки в не менее 10 000 пользователей, активно обращающихся к сайту, и не «падать» при 1 000 одновременно отправленных заявлений.