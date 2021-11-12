159 пенсионеров, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперштаб, в структуре заболевания 299 случаев ОРВИ, 59 пневмоний и 32 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 159 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 5 работников образования;
- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 13 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детский сад;
- 10 учащихся;
- 4 студента в 3 образовательных учреждениях;
- 103 неработающих.