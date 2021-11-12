159 пенсионеров, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперштаб, в структуре заболевания 299 случаев ОРВИ, 59 пневмоний и 32 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 159 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 5 работников образования;

- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детский сад;

- 10 учащихся;

- 4 студента в 3 образовательных учреждениях;

- 103 неработающих.