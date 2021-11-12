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Происшествия12 ноября 2021 15:14

Ключи от счастья: двое молодых калининградцев раскатывали по городу на угнанном автомобиле

Парни воспользовались ключами от машины, оброненными мужчиной, который угостил их сигаретами
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Тем ноябрьским вечером двум шатавшимся в районе Ленинского проспекта молодым калининградцам, как им казалось, повезло. Мужик, у которого парни попросили закурить, угостил их сигаретами и не заметил, что, когда вытаскивал пачку из кармана, оттуда же вывалились ключи от машины. Еле дождавшись, когда автовладелец отойдет подальше, друзья подобрали добычу и отправились искать нужное транспортное средство. Им оказался серебристый «Мицубиси Лансер», на котором угонщики и отправились колесить по улицам.

Накатавшись вволю, один из приятелей наконец отправился домой. Другой решил, что добираться к себе в поселок Прибрежный на общественном транспорте, когда под пятой точкой имеется гораздо более комфортное средство передвижения, попросту глупо. И в результате, спокойно припарковавшись на улице Заводской, отправился спать.

Тем временем автомобилист, не обнаружив свой «Лансер» там, где его оставил, поспешил в полицию. Поисками угнанной машины занялись оперативники угрозыска ОМВД России по Московскому району и сотрудники ГИБДД. Обнаружив пустой «Мицубиси» в Прибрежном, полицейские решили выждать, установив за иномаркой наблюдение. И едва утром выспавшийся угонщик вновь уселся за руль, чтобы поехать заправиться, 19-летнего калининградца «приняли». На допросе он не стал запираться, подробно рассказав обо всем, что было.

Вообще-то по нормам действующего законодательства за «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (а именно 2-ю часть статьи 166 УК РФ инкриминируют подельникам) положено до 7 лет зоны на брата. Одна надежда - что предстоящий суд учтет молодой возраст обвиняемых и тот факт, что до этого неприятностей с законом у них не было.