Коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете

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Фото: Дмитрий Ахмадуллин
За сутки в Калининградской области было выявлено 390 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 137 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 13,
Багратионовский городской округ - 18,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 6,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 5,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 40,
Правдинский городской округ – 4,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ - 34,
Зеленоградский городской округ – 15,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 8,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 37,
Мамоновский городской округ – 4,
Черняховский городской округ – 23,
Неманский городской округ – 20.