Коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете

. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За сутки в Калининградской области было выявлено 390 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 137 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 13,

Багратионовский городской округ - 18,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 40,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ - 34,

Зеленоградский городской округ – 15,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 8,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 37,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 23,

Неманский городской округ – 20.