Калининградка ударила ножом сожителя, который пнул ее ногой

В Калининграде вынесли приговор местной жительницы, которая ударила ножом сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Женщина в мае этого года выпивала с сожителем в квартире на улице Фрунзе. В ходе пьяной ссоры она вышла из комнаты в кухню, где взяла нож, чтобы почистить апельсин. Мужчина следом за ней зашел в кухню и, продолжая пререкаться, ударил ее ногой. После этого они вернулась в комнату и нанесла ему один удар ножом.

Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.