Убийца малолетнего ребенка водворен в СИЗО

В пятницу, 12 ноября, Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя регионального управления СКР об аресте обвиняемого в убийстве полуторагодовалого ребенка.

Напомним, в минувшую среду, 10 ноября, пьяный 50-летний житель поселка Тимирязево Славского района, раздраженный плачем сына своей знакомой, вывел мальчика на лестницу, несколько раз ударил головой о ступени и нанес вдобавок несколько ударов молотком по голове. Тело спрятал на чердаке, где убитый и был потом обнаружен сотрудниками полиции.

- Мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка, вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме, подтвердил свои показания в ходе проверки показаний на месте, - сообщили в УСКР.

В следственном изоляторе убийца пробудет минимум до 11 января 2022 года.