Молодой гурьевчанин крал деньги легким движением пальцев

Из всех откровенно нечестных способов отъема денег у населения 21-летний житель Гурьевска предпочитал кражи, в одном из видов которых изрядно поднаторел.

Начиналось все с жалостливой просьбы к прохожему одолжить на минутку мобильный телефон. Мол, у своего села батарея (забыл дома, сломался и т. д.), а необходимо срочно, совершенно срочно позвонить. Отзывчивый простак, руководствуясь гуманистическим принципом «человек человеку – друг, товарищ и брат», протягивал просителю «трубу», на всякий случай контролируя, чтобы незнакомец не смылся вместе с ней. Однако наш антигерой и не собирался бежать. Вместо этого он мгновенно набирал на мобильнике нужную комбинацию цифр и с помощью услуги «Мобильный банк» переводил деньги со счета владельца гаджета на банковскую карту своей подруги. Размер добычи в каждом случае составлял несколько тысяч рублей, но потерпевший обнаруживал, что его нагло обокрали, уже позже, когда вора и след простыл.

Кроме воровства, гурьевчанин промышлял и мошенничеством. Так, другому горожанину он пообещал договориться о продаже по дешевке игровых карт для персонального компьютера. Обрадованный геймер заплатил 13 тысяч рублей авансом, часть денег выложив наличными, часть переведя на указанный ему счет «кредитки». Конечно же, никаких карт он в итоге так и не получил.

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Гурьевскому району удалось взять ловкача в оборот, и ранее уже судимому по столь хорошо знакомой ему 158-й статье УК РФ молодчику теперь светит новый срок в местах не столь отдаленных.