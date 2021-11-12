В Калининграде медсестра с подругой продавали анитваксерам сертификаты о вакцинации

Калининградским полицейским удалось перекрыт канал реализации поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Как установлено, в криминальной схеме была задействована сестра-хозяйка одного из лечебных учреждений Калининграда. Реализовывать заветные документы антиваксерам ей помогала хорошая знакомая – она также проходит подозреваемой по уголовному делу.

Пока известно о трех облагодетельствованных таким вот образом сотрудницах одного из предприятий города, которые предъявили сертификаты по месту работы. Ну а поскольку в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто подделывает официальные документы, но и для тех, кто их продает, приобретает или использует, эта троица наверняка также окажется на допросах у следователей.

Дознавателями ОМВД по Московскому району г. Калининграда уже возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ.