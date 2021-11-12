В зоопарке Калининграда число посетителей сократилось в четыре раза

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Режим ограничений и введение на территории Калининградской области QR-кодов привел к резкому сокращению числа посетителей калининградского зоопарка. Если раньше его посещали около 2 тысяч человек день, то сейчас - примерно 500. Об этом в эфире программы "Говорит Калининград" на радио "Комсомольская правда" - Калининград заявила директор учреждения Светлана Соколова.

- Я не ожидала, что такое значительное число калининградцев может оказаться непривитыми и, честно говоря, эта цифра огорчает, - сказала Соколова.

Еще одна тенденция, которую отметила директор зоопарка, - увеличение доли туристов. По словам Светланы Соколовой, несколько лет назад в межсезонье зоопарк посещали около 10 процентов гостей региона. Сегодня же 75 процентов посетителей зоопарка - это туристы.

- Получается, что трое из четырех, - подвела итог Светлана Соколова.