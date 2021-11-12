В Янтарном задержали двух дайверов за самовольную добычу янтаря

В районе Янтарного полицейские задержали двух дайверов, которые занимались незаконной добычей янтаря.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, один из старателей на надувной лодке был обнаружен полицейскими на расстоянии километра от береговой линии. 33-летний дайвер с использованием водолазного оборудования незаконно добывал янтарь-сырец со дна.

- В лодке мужчины обнаружено 800 граммов солнечного камня. Плавсредство с мотором, а также вспомогательное и легкое водолазное оборудование сотрудниками полиции было изъято, - отметили в полиции.

Второй дайвер забрался еще дальше - его выловили в полутора километрах от берега. Улов 39-летнего старателя был более скромным - всего 400 граммов янтаря.

Как отметили в полиции, в отношении обоих мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 7.5 КоАП РФ «Самовольная добыча янтаря».

- С начала 2021 года в Калининградской области сотрудниками полиции было составлено 24 протокола по этой статье, на правонарушителей наложено 1 миллион 700 тысяч рублей штрафов. Следственные подразделения полиции возбудили уже 7 уголовных дел, - сообщили в пресс-службе УМВД.

В полиции напомнили, что за самовольную добычу янтаря-сырца предусмотрена административная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей и конфискацией оборудования, а, если правонарушение совершено повторно, то уголовная ответственность по части 2 статьи 255 УК РФ с максимальным наказанием в виде 2 лет лишения свободы и штрафом 1 миллион рублей.