В Калининграде начали принимать заявки на «антикризисные» займы для микробизнеса

В Калининградской области стартовал прием заявок на «антикризисные» займы для микробизнеса.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, программа льготного финансирования под 0,1 процента годовых разработана в областном центре «Мой бизнес» по поручению губернатора Антона Алиханова. Ее заемщиками могут стать субъекты малого и среднего бизнеса, пострадавшие от эпидемических ограничений, введенных осенью этого года.

- Льготные займы в сумме до 3 млн рублей (но не более двух ежемесячных фондов оплаты труда) предоставляются на срок до 12 месяцев по ставке 0,1%. Возможна трехмесячная отсрочка в погашении основного долга и процентов, - отметили в пресс-службе, добавив, что средства займа можно потратить на текущие расходы, например, выплату заработной платы, платежи по кредитам и лизингу, оплату аренды, налогов, покупку сырья и материалов.

Сообщается, что приемом заявок и оформлением займов занимается центр «Мой бизнес».