Поехал на рыбалку и не вернулся: в Зеленоградском районе пропал без вести 43-летний мужчина

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел МВД России по Зеленоградскому району разыскивает без вести пропавшего Алексей Рыженков, 1978 года рождения, который 4 ноября текущего года отправился на рыбалку в район поселка Логвино и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Приметы: среднего крупного телосложения, рост около 180 см, волосы короткие тёмно-седые, глаза зелёные.

Был одет в камуфляжный костюм (куртка, штаны), резиновые высокие сапоги.

В случае если вы располагаете информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Зеленоградскому району по номеру: 8-929-163-88-86.