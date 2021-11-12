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Общество12 ноября 2021 22:19

В Калининграде младшеклассники смогут посещать два платных кружка бесплатно - по спецсертификату

В 2022 году в регионе стартует проект "Умная продленка"
Кирилл Алексеев
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области ученики младших классов смогут посещать два платных кружка по специальному сертификату дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сообщается, что на эту форму дополнительного образования в областном бюджете на 2022 год будет предусмотрено 220 млн рублей. Ранее сертификат финансировался лишь из бюджетов муниципальных образований, в 2020 году общим объемом 75 млн рублей.

Средства выделяются в рамках регионального проекта "Умная продленка", который будет запущен в следующем году.

- Пока мы начнем только с ребят с первого по четвертый классы, дальше будем распространять эту практику и на более старших детей, чтобы они имели возможность заниматься в двух кружках бесплатно, – пояснил губернатор Антон Алиханов.