В Калининграде младшеклассники смогут посещать два платных кружка бесплатно - по спецсертификату

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области ученики младших классов смогут посещать два платных кружка по специальному сертификату дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сообщается, что на эту форму дополнительного образования в областном бюджете на 2022 год будет предусмотрено 220 млн рублей. Ранее сертификат финансировался лишь из бюджетов муниципальных образований, в 2020 году общим объемом 75 млн рублей.

Средства выделяются в рамках регионального проекта "Умная продленка", который будет запущен в следующем году.

- Пока мы начнем только с ребят с первого по четвертый классы, дальше будем распространять эту практику и на более старших детей, чтобы они имели возможность заниматься в двух кружках бесплатно, – пояснил губернатор Антон Алиханов.