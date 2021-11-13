За сутки коронавирусом в Калининграде заразились 104 безработных и 36 детей

За последние сутки в Калининградской области выявили 391 случай коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 104 неработающих.
- 90 пенсионеров;
- 68 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 20 учащихся;
- 15 медицинских работников;
- 14 работающих на промышленных предприятиях;
- 13 работников транспортных предприятий, водителей;
- 11 студентов в 8 образовательных учреждениях;
- 8 детей в возрасте до 6 лет, не посещающих дошкольные учреждения;
- 8 детей, посещающих детский сад;
- 4 сотрудника банков;
- 3 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника образования;
- 2 сотрудника предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 работника с/х;
- 2 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 1 сотрудник санатория;
- 1 сотрудник гостиницы.
У 328 человек ковид протекает с симптомами ОРВИ, у 28 началась пневмония, 35 переносят бессимптомно.