За сутки коронавирусом в Калининграде заразились 104 безработных и 36 детей

За последние сутки в Калининградской области выявили 391 случай коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 104 неработающих.

- 90 пенсионеров;

- 68 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 20 учащихся;

- 15 медицинских работников;

- 14 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 работников транспортных предприятий, водителей;

- 11 студентов в 8 образовательных учреждениях;

- 8 детей в возрасте до 6 лет, не посещающих дошкольные учреждения;

- 8 детей, посещающих детский сад;

- 4 сотрудника банков;

- 3 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника образования;

- 2 сотрудника предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 2 работника с/х;

- 2 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 1 сотрудник санатория;

- 1 сотрудник гостиницы.

У 328 человек ковид протекает с симптомами ОРВИ, у 28 началась пневмония, 35 переносят бессимптомно.