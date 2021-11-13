В Калининграде потерявший сознание водитель устроил массовое ДТП

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Стали известны подробности инцидента, который произошел на Солнечном бульваре в четверг, 11 ноября. Около четырех часов дня «Ниссан» под управлением 44-водителя выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в котором пострадали «Тойота», «Мицубиси» и «Мерседес».

- Как пояснил водитель автомобиля «Ниссан» прибывшим на место ДТП госавтоинспекторам во время движения ему стало плохо и он потерял сознание, - сообщает в соцсетях Госавтоинспекция Калининградской области.

Среди людей в ДТП никто не пострадал.