Вратарь «Балтики» отыграл на ноль в матче Россия-Словакия

В пятницу вечером молодежная сборная России провела очередной матч в рамках отбора на Чемпионат Европы по футболу-2023 года. На этот раз соперником стала Словакия, которую наши парни обыграли со счетом 3:0.

Ворота сборной в игре защищал 21-летний голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско. Для молодого вратаря матч со Словакией стал уже четверым «сухим» подряд за национальную команду. До этого Максим отыграл на ноль во встречах с Мальтой (6:0), Северной Ирландией (1:0) и Литвой (3:0).

За «Балтику» в этом сезоне Бориско сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 10 мячей.