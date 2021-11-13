В Калининграде женщина родила ребенка в подъезде дома

. Фото: Пресс-служба Управления СКР по Калининградской области

34-летняя калининградка родила ребенка на лестничной клетке в одном из домов по улице Киевской. Все произошло в пятницу, 12 ноября. Как сообщает пресс-служба регионального управлении СКР, женщина положила младенца в полиэтиленовый пакет и вышла на улицу.

Жильцы дома позвонили в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские задержали мать с ребенком.

- Благодаря бдительности жителей дома мальчику своевременно оказана необходимая медицинская помощь, он находится в лечебном учреждении. Мать ребенка также госпитализирована в больницу, - рассказали в областном управлении СКР.

Известно, что во время родов женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.