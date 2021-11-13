Калининградская «Балтика» победила ближайшего конкурента

В субботу, 13 ноября, калининградская «Балтика» провела на своем поле матч 22-го тура ФНЛ против своего ближайшего конкурента - тольяттинского «Акрона». Счет на 23-й минуте открыл полузащитник балтийцев Ян Казаев. На 74-й минуте нападающий Владислав Лазарев реализовал назначенный в ворота гостей пенальти, после чего цифры на табло больше не менялись. 2:0 - победа калининградцев.

По итогам тура наша команда с 33-ю набранными очками поднялась на 7-е место. До зимней паузы «Балтике» осталось сыграть три матча. Следующую встречу команда проведет 17 ноября на выезде против нижнекамского «Нефтехимика».