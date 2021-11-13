Сбежавшая из приюта 15-летняя девочка пряталась от полиции в подвале

Калининградские полицейские разыскали 15-летнюю Валерию А., которая 29 октября сбежала из приюта в поселке Рязанское Озерского района. Как сообщила начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая, все это время школьница проводила время у друга в том же поселке.

- Когда полицейские прибыли по указанному адресу, в квартире ее не оказалось. Оперативники осмотрели жилой дом и обнаружили Валерию в подвале, где она пряталась. Полицейские убедили несовершеннолетнюю выйти из укрытия. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении Валерии не совершено, - рассказала Светлана Поставничая.

С подростком провели профилактическую беседу и передали воспитателям приюта.