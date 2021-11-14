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Общество14 ноября 2021 9:58

Под Черняховском пожарные тушили автомобиль, попавший в ДТП

В результате аварии есть пострадавшие
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В результате аварии автомобиль загорелся, на месте ДТП работали пожарные.

В результате аварии автомобиль загорелся, на месте ДТП работали пожарные.

Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в субботу, 13 ноября пожарные принимали участие в ликвидации последствий ДТП на автодороге Ульяново-Маевка-Высокое под Черняховском.

- В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием одного транспортного средства на 26-ом километре автодороги Ульяново – Маевка – Высокое на территории Черняховского городского округа, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, в аварии есть пострадавшие. Об их состоянии не сообщается.

Региональная госавтоинспекция пока не комментировала случившееся.