Под Черняховском пожарные тушили автомобиль, попавший в ДТП

В результате аварии автомобиль загорелся, на месте ДТП работали пожарные. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в субботу, 13 ноября пожарные принимали участие в ликвидации последствий ДТП на автодороге Ульяново-Маевка-Высокое под Черняховском.

- В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием одного транспортного средства на 26-ом километре автодороги Ульяново – Маевка – Высокое на территории Черняховского городского округа, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, в аварии есть пострадавшие. Об их состоянии не сообщается.

Региональная госавтоинспекция пока не комментировала случившееся.