В БФУ имени Канта возвращаются к обучению в смешанном формате

С 15 ноября студенты БФУ имени Канта переходят к смешанному формату обучения. Фото: БФУ им. И. Канта

В БФУ студенты возвращаются в аудитории с понедельника, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- С 15 ноября мы возвращаемся к обучению в смешанном формате, - отмечает проректор по образовательной деятельности БФУ Ирина Фильченкова. - При этом проведение больших потоковых лекций, более чем на 50 человек, на наш взгляд, целесообразно организовать дистанционно. Все практические занятия, лабораторные, семинары и лекции в группах численностью до 50 человек вновь вернутся в корпуса нашего университета.

В вузе уверены, что «перенос лекционных занятий в онлайн-формат и сохранение очных практических занятий в малочисленным группах - есть единственный возможный и разумный оптимум в этой непростой ситуации».

- На наш взгляд, организовать занятия в лабораториях, студиях, научно-исследовательских центрах без потери качества в дистанционном крайне сложно, а для некоторых специальностей - медики, биотехнологи, инженеры, дизайнеры — просто невозможно, - заявила Ирина Фильченко.

Добавим, в университете организована вакцинация против коронавируса. По данным на 12 ноября, для иммунизации преподавателей и студентов в арсенале вузовского медцентра есть три российские вакцины: «Спутник V», «КовиВак», «Спутник Лайт».

Ранее в вузе заявляли, что 80% преподавателей и студентов уже защитили себя от ковида и гриппа.