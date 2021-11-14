В Калининградской области коронавирусом заболели 392 человека

В Калининградской области зафиксировано 392 случая заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации федерального оперштаба, за последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 392 случая заболевания коронавирусом. А выздоровели после заражения 409 жителей региона.

За последние сутки в России выявлено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 060 (7,9%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 070 674 человека в 85 регионах.

В России за сутки зафиксировано 1 219 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 255 386 человек.

В России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписан 29 821 человек, и число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 784 585 человек.