В Калининградской области коронавирусом заболели 392 человека

В Калининградской области зафиксировано 392 случая заражения коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По информации федерального оперштаба, за последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 392 случая заболевания коронавирусом. А выздоровели после заражения 409 жителей региона.
За последние сутки в России выявлено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 060 (7,9%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 070 674 человека в 85 регионах.
В России за сутки зафиксировано 1 219 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 255 386 человек.
В России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписан 29 821 человек, и число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 784 585 человек.