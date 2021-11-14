Под Калининградом проходит воскресник на руинах кирхи Борхерсдорфа

Территорию вокруг руин кирхи в поселке Зеленополье окосят и очистят от сухих деревьев. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 14 ноября «Хранители руин» отправились на очередное мероприятие по приведению в порядок руин кирхи Борхерсдорфа в поселке Зеленополье. Об этом говорится в анонсе на странице сообщества ВКонтакте.

- Эта кирха - одна из наших главных «подшефных» объектов, - написали организаторы. - Волонтерские выезды на территорию памятника организуются нами с осени 2019 года, кроме этого, в судьбе кирхи принимает участие ответственный приход, регулярно помогая нашей работе.

Работы по очистке территории вокруг кирхи начались в 10-00.

- В этот раз мы окашиваем территорию памятника, убираем (с разрешения администрации района) сухие деревья, портящие вид на руины, - сообщается в группе.

Отмечается, что все работы согласованы с Калининградской епархией РПЦ, местной администрацией и службой охраны памятников.

Если есть желание присоединиться прямо сейчас, уточнить детали можно по телефону:

+ 7 952 796 03 92.