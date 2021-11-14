В Калининградской области сахарный диабет выявлен у 31 тысячи человек

В Калининградской области сахарный диабет диагностирован почти у 28 тысяч граждан старшего трудоспособного возраста. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области проживают более 31 тысячи человек с выявленным сахарным диабетом. Такие данные привела главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения области Ирина Сороко во время лекционных занятий в региональном Центре общественного здоровья и медпрофилактики, посвященных Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который проводится 14 ноября.

- Число больных диабетом в регионе, как и по всей России, ежегодно возрастает, в том числе за счет повышения выявляемости, - цитирует Ирину Сороко пресс-служба регионального правительства. - В настоящее время в Калининградской области проживают более 31 тысячи человек с этим заболеванием первого и второго типа, из них с впервые в жизни установленным диагнозом – 737. При этом диабет диагностирован почти у 28 тысяч граждан старшего трудоспособного возраста.

Врачи еще раз напомнили о важность вакцинации пациентов с сахарным диабетом против коронавируса, так как они входят в группу риска тяжелых осложнений этого заболевания.