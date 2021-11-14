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Общество14 ноября 2021 13:11

Пенсионеры и неработающие: кто заболел COVID-19 в Калининграде

Именно в этих социальных группах за минувшие сутки зафиксировано наибольшее число заражений
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Чаще всего коронавирусом заболевают пенсионеры.

Чаще всего коронавирусом заболевают пенсионеры.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщили, что за последние сутки зарегистрированы 392 случая заражения. А также рассказали о том, кто инфицирован, как протекает болезнь.

- В структуре 318 случаев - ОРВИ, 42 – пневмония, у 32 заболевших болезнь протекает бессимптомно, - отметили в оперштабе.

Среди заболевших:

- 111 пенсионеров;

- 85 неработающих;

- 73 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 16 учащихся;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 12 неорганизованных детей до 6 лет;

- 12 студентов восьми образовательных учреждениях;

- 11 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 детей, посещающих детский сад;

- 5 работников образования;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 4 работника с/х;

- 3 сотрудника предприятий в сфере жкх;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 1 сотрудник санатория.