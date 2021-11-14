Пенсионеры и неработающие: кто заболел COVID-19 в Калининграде

Чаще всего коронавирусом заболевают пенсионеры.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщили, что за последние сутки зарегистрированы 392 случая заражения. А также рассказали о том, кто инфицирован, как протекает болезнь.
- В структуре 318 случаев - ОРВИ, 42 – пневмония, у 32 заболевших болезнь протекает бессимптомно, - отметили в оперштабе.
Среди заболевших:
- 111 пенсионеров;
- 85 неработающих;
- 73 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 16 учащихся;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 12 неорганизованных детей до 6 лет;
- 12 студентов восьми образовательных учреждениях;
- 11 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 детей, посещающих детский сад;
- 5 работников образования;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 4 работника с/х;
- 3 сотрудника предприятий в сфере жкх;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 1 сотрудник санатория.