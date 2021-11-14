Как будут работать мобильные пункты вакцинации в Калининграде с 15 по 21 ноября

В Калининграде в мобильных пунктах вакцинации можно получить прививки и от коронавируса, и от гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный минздрав опубликовал свежий график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа с 15 по 21 ноября включительно.

Иммунизация проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

- в торговом центре «Балтия-молл» - два пункта (Приморское кольцо, 2):

- № 1 – с восточного входа - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- № 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – с 16 по 21 ноября - круглосуточно с 10 до 20 часов (технический перерыв с 15.30 до 16.15) и с 21 до 9 часов – (технический перерыв с 3.00 до 3.45);

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) - два пункта:

- № 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта - с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

- № 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» - с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00;

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17 б) - вход – с улицы Мусоргского, 10 а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – ежедневно с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00.

- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в ТЦ «Гранд» (Советский пр. 159) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

- в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с техническими перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00;

В минздраве отметили, что мобильные пункты вакцинации открыты в Зеленоградске, Гвардейске, Светлом, Черняховске, Немане, Гурьевске, Мамоново, Славске, Гусеве, Советске и Черняховске.

Из документов вам понадобятся: паспорт, медполис, СНИЛС.