600-тысячным посетителем Калининградского зоопарка стал житель Норильска

В Калининградском зоопарке торжественно объявили: «600-тысячный взят!».

- Юбилейным гостем Калининградского зоопарка стал Александр Хрусталев из Норильска. В зоопарк он пришел вместе с женой Галиной. Александр работает водителем, а Галина - диспетчером в аэропорту, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

По словам Александра Хрусталева, они с супругой впервые в Калининграде.

- Мы приехали по рекомендации нашего хорошего друга, он переехал сюда жить, - признался юбилейный посетитель зоопарка. - Он много рассказывал про город, и мы впечатлились. Приехали 8 ноября. Успели посмотреть Рыбную деревню, Кафедральный собор, думаем посетить Светлогорск, Зеленоградск, Музей Мирового океана, - самые знаменитые ваши точки и зоопарк, конечно, это - одна из главных ваших достопримечательностей. Погода нас не пугает, с нашей, северной точки зрения, у вас сейчас конец августа – начало сентября.

В подарок гости из Норильска получили безлимитные годовые пригласительные в зоопарк и другие призы.