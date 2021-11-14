Под Гусевым в ДТП пострадал годовалый ребенок

В результате аварии под Гусевым пострадали три человека. Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу, 13 ноября под Гусевым в результате столкновения «Опеля» с «Ситроеном» пострадала годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.

ДТП зафиксировано на 107 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой».

- Со стороны поселка Фурманово в сторону Черняховска двигался автомобиль «Опель» под управлением 70-летнего водителя, который на второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Ситроен» под управлением 34-летнего водителя, который двигался по главной дороге, - сообщили в ведомстве.

Водитель автомобиля «Ситроен», а также два пассажира, в том числе годовалый ребенок получили телесные повреждения.