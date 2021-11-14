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Общество14 ноября 2021 15:11

Под Гусевым в ДТП пострадал годовалый ребенок

70-летний водитель «Опеля» по неизвестной причине не уступил дорогу
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В результате аварии под Гусевым пострадали три человека.

В результате аварии под Гусевым пострадали три человека.

Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу, 13 ноября под Гусевым в результате столкновения «Опеля» с «Ситроеном» пострадала годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.

ДТП зафиксировано на 107 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой».

- Со стороны поселка Фурманово в сторону Черняховска двигался автомобиль «Опель» под управлением 70-летнего водителя, который на второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Ситроен» под управлением 34-летнего водителя, который двигался по главной дороге, - сообщили в ведомстве.

Водитель автомобиля «Ситроен», а также два пассажира, в том числе годовалый ребенок получили телесные повреждения.