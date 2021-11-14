Губернатор Антон Алиханов ответил на вопросы калининрадцев о QR-кодах и снятии ограничений

В Калининградской области не будут вводить QR-коды для посещения продуктовых магазинов и аптек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Калининградской области продолжают задавать вопросы, связанные с пандемией, в Инстаграме губернатора Антона Алиханова.

В частности, сегодня одна из подписчиц поинтересовалась планами правительства о введение QR-кодов в аптеках и продовольственных магазинах.

- А когда уже в аптеки и продуктовые магазины начнут пускать по QR-коду? – спросила калининградка и добавила, что губернатор «мягко относится к своему народу».

- Таких мер мы вводить не будем! – ответил Антон Алиханов.

Другой подписчик спросил, известны ли сроки снятия ограничений в связи с пандемией. На что губернатор поделился подсчетами наступления такого срока.

- Обоими компонентами привиты в регионе больше 400 тысяч человек, это без учета сотрудников Минобороны, плюс переболевшие, плюс непрививаемые лица до 18 лет (190 тысяч человек). Уже почти 70% населения. Сейчас в регионе 93 тысячи доз. Прививаем в день около 4,5-5 тысяч человек (первым компонентом). Значит, что 20-30 дней и можно будет рассмотреть снятие ограничений, - пришел к выводу губернатор.