Более 2000 военнослужащих Балтфлота приняли участие в Географическом диктанте

Военнослужащие Балтфлота приняли участие в акции "Географический диктант". Фото: пресс-служба Балтфлота

Более 2000 военнослужащих Балтийского флота и курсантов филиала военно-морской академии в Калининграде приняли участие в просветительской акции «Географический диктант». Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- Учитывая эпидемическую обстановку в местах базирования флота, площадки акции были организованы непосредственно в частях, соединениях, кораблях, а также в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», - отметили в пресс-службе. - В Калининградской и Ленинградской областях для этого было специально подготовлено, оборудовано и предварительно продезинфицировано 34 площадки.

Главной площадкой стал музей Боевой славы мотострелкового полка Балтийского флота в Калининграде. В одном из залов музея диктант написали командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года.

В этом году принять участие в акции можно с 14 по 24 ноября онлайн. Пройти его можно в любой момент неограниченное число раз. Регистрация для этого не нужна. На прохождение теста отводится 45 минут. Узнать свой результат можно сразу же после ответов на вопросы.