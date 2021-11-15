Калининградец погасил долги по кредиту и налогам после ареста имущества

. Фото: Служба судебных приставов

Приставы заставили жителя Калининграда погасить долги по налогам и кредиту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал почти 4 млн рублей, однако отказывался исполнить решения суда и не шел на контакт с судебными приставами. Приставы установили, что у мужчины есть дом в Калининграде и несколько земельных участков в другом регионе России.

На имущество должника был наложен арест. Через некоторое время он попытался продать недвижимость, но сделать это ему не удалось. Чтобы снять арест, должник внес на депозитный счет отделения 3,8 млн рублей задолженности и исполнительский сбор 270 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительного документа в установленные сроки. Только после этого все ограничения с имущества должника сняты.