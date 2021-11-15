Регбист из Советска стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Португалии прошли континентальные соревнования по регби-15 среди игроков не старше 20 лет. Призовые места разыграли регбисты из Германии, Румынии, Чехии, Нидерландов, Испании, Бельгии, Португалии и России.

В заявку российской сборной на этот турнир был включен и студент калининградского училища олимпийского резерва Кирилл Онищенко. Регбист молодежной системы московского ЦСКА выступал на позиции второго номера - отыгрывающего хукера, определяющего качество игры команды как в защите, так и в нападении.

В первой встрече Кирилл вышел на замену и провел на поле только 10 минут из 80, в полуфинале отыграл уже 70 минут, а в матче за бронзу тренерский штаб выставил его с первой до последней минуты.

Российская команда победила в овертайме сверстников из Румынии 29:26, затем уступила хозяевам соревнований со счетом 10:23 и в игре за итоговое третье место одолела голландских сверстников со счетом 39:14.