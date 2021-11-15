В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 15 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. У. Громовой 94,96,102,104, ул. Д. Донского 23 (Детская областная больница).

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 16.00 –

ул. Горького 180,

с 10.00 до 20.00 –

ул. Дарвина 1-3,1а,5-7,15-17,19-23,2,2а,4,

ул. Киевская 67,69,30,32-34,36-48,50-52,

ул. Судостроительная 11а,4,

ул. Школьная 1-1а,2 (СОШ №46),6.

Горячее водоснабжение и теплоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 17.00 –

ул. К. Маркса 28,46-50,

ул. Комсомольская 49а,53-61,

ул. Чернышевского 9 (Городская детская поликлиника №6),26,28-30.