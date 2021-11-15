За сутки в области два человека погибли при пожарах

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области за минувшие сутки два человека погибли при пожарах. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В Нестеровском районе в поселке Калинино при тушении пожара в частном доме обнаружено тело 61-летнего хозяина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печи, установленной в доме.

Кроме того, рано утром 15 ноября в садовом товариществе «Космос» в Калининграде при тушении пожара в дачном домике обнаружено тело 33-летнего мужчины. О возгорании в экстренные службы региона сообщила его сожительница. В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электрического чайника.

В обоих случаях следователями регионального управления Следственного комитета проводятся доследственные проверки. Уже произведены осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, детально устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.