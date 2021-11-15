Педиатры - это святое: Евгений Любивый прокомментировал дело калининградских врачей

Евгений Любивый. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава Калининграда, бывший руководитель БСМП Евгений Любивый в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» прокомментировал дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Он заявил, что его отношение к этому судебному процессу «исключительно отрицательное».

- Ни один врач, поверьте, намеренно никогда не будет причинять зло человеку. Никогда! Может быть стечение обстоятельств, может быть тяжелое заболевание. Но так, чтобы врач что-то придумал… Это тогда не врачи, а нелюди, которые попали совершенно случайно в профессию, - сказал Евгений Любивый.

- Врач-реаниматолог - дефицитнейший специалист. И наш врач сидит в СИЗО как особо опасный преступник, - замечают ведущие радио «Комсомольская правда».

- Это недопустимо абсолютно. Надеюсь, органы правопорядка разберутся во всем и поставят точку в этом вопросе. Женщины, тем более врачи… У меня нет понимания, почему это произошло и что за этим стоит. Одно скажу - это ненамеренная история. Педиатры, работающие с детьми, - это святое, - сказал Евгений Любивый.