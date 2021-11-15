15 школьников, 10 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 307 случаев ОРВИ, 54 пневмонии и 28 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 127 пенсионеров;
- 10 медицинских работников;
- 3 работника образования;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 14 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник санатория;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 2 сотрудника банков;
- 4 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 64 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 4 детей, посещающих детский сад;
- 15 учащихся;
- 10 студентов в 7 образовательных учреждениях;
- 94 неработающих.