15 школьников, 10 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 307 случаев ОРВИ, 54 пневмонии и 28 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 127 пенсионеров;

- 10 медицинских работников;

- 3 работника образования;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 14 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник санатория;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 2 сотрудника банков;

- 4 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 64 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 4 детей, посещающих детский сад;

- 15 учащихся;

- 10 студентов в 7 образовательных учреждениях;

- 94 неработающих.