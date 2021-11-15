Гурьевск - 23 случая, Черняховск - 19: в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 389 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 222 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 18,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 8,
Полесский городской округ – 8,
Гурьевский городской округ - 23,
Правдинский городской округ – 9,
Гусевский городской округ – 6,
Светловский городской округ – 16,
Зеленоградский городской округ – 7,
Светлогорский городской округ – 7,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 8,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 8,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 19,
Неманский городской округ – 13,
Янтарный городской округ – 1.