Гурьевск - 23 случая, Черняховск - 19: в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 389 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 222 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 18,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 8,

Полесский городской округ – 8,

Гурьевский городской округ - 23,

Правдинский городской округ – 9,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 16,

Зеленоградский городской округ – 7,

Светлогорский городской округ – 7,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 8,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 8,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 19,

Неманский городской округ – 13,

Янтарный городской округ – 1.