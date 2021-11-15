В Роминтской пуще туристы начали воровать брусчатку

Место, откуда была украдена брусчатка Фото: Иван МАРКОВ

Роминтская пуща известна не только своим лесным массивом, памятными камнями в честь охоты Вильгельма II и фундаментом от усадьбы нацистского преступника Германа Геринга. Некоторые дороги, проходящие через лес, имеют практически идеальное каменное мощение. Правда, такой булыжник некоторые посетители пущи желают увезти с собой. Об этом вечером 14 ноября написал в своем Фейсбуке калининградец Алексей Татаренков.

- Вчера наблюдал акт вандализма в Роминте, - пишет Алексей. - Ехал по брусчатке в сторону имперских домов, стоял на дороге микрик с туристами, где идет дорожка к валуну, туристы терлись на брусчатке. Я посигналил и поехал дальше. Когда возвращался домой, то увидел, как в дороге выдернуты камни, как раз где они стояли. Вот зачем?!

Отметим, что постановлением правительства Калининградской области от 19 января 2012 года № 9 часть пущи, «природный парк «Виштынецкий», была поставлена под охрану.