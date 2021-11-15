В Калининграде собирают деньги на лечение 10-летнего мальчика с ДЦП

. Фото: Фонд "Берег надежды"

В Калининграде фондом «Берег надежды» объявлен сбор для 10-летнего мальчика с ДЦП. В конце ноября Максима ждут в Санкт-Петербурге, где ему планируется провести очередную операцию.

«Семье предстоит дорога до места операции и обратно. Обратно в самолете необходимо дополнительное место, так как ребенок должен находиться в положении полусидя. Сбор на перелет и проживание рядом с местом лечения - 45 000 рублей», - рассказали в фонде.

10-летний Максим с удовольствием посещает курсы для особых детей «Цветы жизни», учится в специализированной школе на ул. Спортивной.

Еще несколько лет назад он мог передвигаться при помощи опорных тростей-«крабиков», но сегодня ходит уже сам - в этом ему помогли тренировки, упорные занятия и операции по методу Ульзибата (это один из самых эффективных методов устранения мышечных контрактур). Максиму уже сделали три операции.