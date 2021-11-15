Историк моды Александр Васильев откроет новую выставку в Калининграде

Александр Васильев. Фото: Александр КАТЕРУША

Новая выставка историка моды и телеведущего Александра Васильева, которую он лично презентует в Калининграде 17 ноября, посвящена вышивке и мебели XVIII-XIX веков. Называется она «Минувших лет затейливый узор», откроется в Музее изобразительных искусств.

Как рассказали в музее, в экспозиции - искусство старинной вышивки, живопись и предметы интерьера.

- Я начал собирать вышивки очень рано. Еще в довольно юном возрасте мое внимание привлекли вышитые каминные экраны, подушки, картины, бумажники, кошельки, бальные книжки, подстаканники, сумочки, сонетки и бювары. Сегодня вышитые вещи составляют большую часть моей коллекции, которая сама по себе насчитывает около полумиллиона предметов одежды и аксессуаров, - рассказывает Александр Васильев.

Посетители впервые увидят уникальные вышивки шелком, шерстью, волосом, бисером и другие. В качестве образцов для вышивки использовались гравюры и книжные иллюстрации.