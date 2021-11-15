«Новогодний убийца» в Озерском районе получил 9 лет «строгача»

Пенсионер, который в начале января этого года убил человека в поселке Отрадное Озерского района, проведет 9 лет в колонии строгого режима.

Как установили сотрудники первого отдела (по расследованию особо важных дел) Следственного управления СКР по Калининградской области, 69-летний мужчина, находясь у себя в доме, по ходу ссоры с 61-летним сельчанином нанес ему не менее 26 ударов твердыми тупыми предметами по голове, конечностям и грудной клетке, от которых потерпевший скончался на месте. В багажнике личного автомобиля убийца вывез труп к мосту через реку Удельная неподалеку от поселка Юдино и сбросил в воду.

- С заявлением о безвестном исчезновении супруга в правоохранительные органы обратилась жена погибшего, обеспокоенная его долгим отсутствием, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко - Со слов женщины стало известно о том, что ее муж днем 2 января пошел в гости к соседу, и больше она супруга живым не видела. Сам же сосед утверждал, что гость ушел от него в неизвестном направлении в этот же день.

Однако после того как в автомобиле подозреваемого обнаружили пятна крови, мужчина был вынужден сознаться в содеянном и указал место, где он сбросил тело в реку. Однако свою вину на стадии предварительного следствия и в суде признал лишь частично. Преступник утверждал, что в ходе застолья гость повел себя агрессивно и напал на него с молотком. В завязавшейся схватке хозяин дома якобы перехватил молоток и нескоько раз ударил им противника, защищая свою жизнь.

- Указанная версия самым тщательным образом была проверена следствием и в результате опровергнута, в том числе, заключениями судебно-медицинских и иных экспертиз, показаниями экспертов, свидетелей, протоколами других следственных действий, - сообщила Наталья Гацко.

Согласно приговору Озерского районного суда, кроме отбытия срока лишения свободы, осужденному предстоит выплатить в пользу супруги и двух дочерей погибшего компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.