Оперштаб: В области более 19 тысяч человек находятся под меднаблюдением из-за COVID-19

В Калининградской области по состоянию на понедельник, 15 ноября, под медицинским наблюдением находятся 19 452 человека, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Пять дней назад в регионе под меднаблюдением находились 15 248 человек.

Всего в области на COVID-19 было проведено 1 160 813 исследований, всего обследовано нарастающим итогом 1 063 094 человека, из них выявлено 70 506 случаев заражения

С начала пандемии в регионе 61 556 человек выздоровели, умер 991 человек.