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Экономика15 ноября 2021 13:18

Швейцарская компания открывает завод в индустриальном парке «Храброво»

На новом предприятии создано почти 100 рабочих мест
Виктор Сергеев

В индустриальном парке «Храброво» запускается первое производство - завод по производству комплексных пищевых добавок для мясоперерабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Завод «Феникс ингредиентс» площадью более 3 тысяч квадратных метров принадлежит швейцарской компании Phoenix Ingredients SA. На заводе планируется производить 5,5 тысячи тонн добавок, ассортимент выпускаемой продукции составит более 300 наименований.

Отметим, что инвестпроект является резидентом ОЭЗ в Калининградской области. Сейчас на новом предприятии уже создано почти сто новых рабочих мест.