В Калининграде сняли фильм о первых переселенцах

. Фото: БФУ им. И. Канта

В основу документального фильма, который сняла команда Центра исследований исторической памяти БФУ им. И. Канта, легли интервью-воспоминания первых переселенцев в Калининградскую область.

Как сообщает пресс-служба университета, съемки фильма «Первые» проводились в Калининграде, Советске, Гусеве, Черняховске, Правдинске.

- В общей сложности авторы проекта взяли интервью у трех десятков человек в возрасте от 79 до 100 лет. Большая их часть приехала в Калининградскую область, будучи детьми или подростками, - рассказали в университете.

Фильм разделен на несколько этапов: Великая Отечественная война, вербовка и переезд, первые впечатления от региона, жизнь и труд на новом месте, клады и оружие, праздники и традиции. Документальный фильм в ближайшее время будет опубликован на популярных цифровых платформах в интернете.

В создании фильме принял участие корреспондент "Комсомольской правды - Калининград" Иван Марков, автор сериала "Истории первых переселенцев", который публиковался в газете и на сайте kp.ru.